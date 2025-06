La Liguria celebra Cassini a 400 anni dalla nascita, un francobollo dedicato al grande astronomo

Liguria. Emesso a partire da oggi il francobollo commemorativo di Giovanni Domenico Cassini, grande uomo di scienza nato 400 anni fa a Perinaldo, nell’entroterra imperiese.

Cassini, nato l’8 giugno 1625 nell’allora Repubblica di Genova, fu soprattutto astronomo, ma anche matematico, ingegnere, medico e biologo. Prima di stabilirsi in Francia per diventare direttore dell’Osservatorio di Parigi (qui morì il 14 settembre 1712) lavorò come astronomo a Castelfranco Emilia e fu professore di astronomia all’Università di Bologna. A lui si devono le scoperte di quattro satelliti e della divisione degli anelli di Saturno. A Genova gli è stato intitolato il più noto liceo scientifico della città.

