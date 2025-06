Nazionale Italiana, Spalletti non sarà più il CT: è esonero

Sono stati giorni di grandi valutazioni dopo la pesante sconfitta di Oslo contro la Norvegia, persa malamente dagli azzurri per 3-0 nelle qualificazioni ai prossimi mondiali. L’Italia manca questo appuntamento dal 2014, un’eternità per la storia calcistica del nostro paese. Per questo è necessario uno scossone per poter cambiare rotta e puntare a quello obiettivo. Questo ha indotto il CT Luciano Spalletti, travolto dalle polemiche, a riflettere e oggi in conferenza stampa è arrivata la decisione ufficiale: il presidente Gravina ha esonerato, si cambia guida tecnica.

IN AGGIORNAMENTO

» leggi tutto su www.ivg.it