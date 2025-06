Pallanuoto, Fondelli con la Pro Recco fino al 2027: “Proveremo a vincere il più possibile”

Recco. Ancora insieme fino al 2027: Andrea Fondelli prolunga il suo contratto con la Pro Recco per altre due stagioni dopo le dieci già trascorse in biancoceleste.

“È un motivo d’orgoglio continuare a fare parte di questo club glorioso, proveremo a vincere il più possibile – commenta -. Quello di settembre sarà a tutti gli effetti l’inizio di un nuovo ciclo, ci sono stati tanti addii dolorosi e colgo l’occasione per ringraziare i campioni che ci hanno salutato e con i quali ho avuto l’onore di giocare. L’anno prossimo sarò tra i più esperti della squadra e il mio compito sarà quello di fare capire ai nuovi arrivati che cosa significhi giocare per la Pro Recco. Sarà importante farlo fin da subito per ricreare l’alchimia del gruppo che è stato un ingrediente fondamentale nei tanti successi degli ultimi anni”.

