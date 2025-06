Ponte di Via Falcinello, Giorgi: “Serve una viabilità alternativa regolamentata”

““Dov’è il ponte?” è la domanda che ha unito i residenti di via Falcinello, viale Alfieri e via Paradiso, costretti da nove mesi a convivere con un cantiere fermo e un’opera pubblica non ancora conclusa. Il ponte sul Calcandola doveva essere pronto per il 7 giugno 2025, come indicato nel cartello di cantiere. E invece, come confermato recentemente in Consiglio comunale, l’ennesimo rinvio fa slittare la riapertura al prossimo autunno.

Ma a peggiorare la situazione è l’assenza totale di una viabilità alternativa regolamentata.

Le auto che, a causa della chiusura del ponte, devono raggiungere il centro cittadino, si riversano su via Turì, una strada stretta e a doppio senso, che ha visto un aumento esponenziale del traffico senza alcun intervento di segnaletica o regolazione. Il risultato è una “sfida quotidiana a chi passa prima”, con seri rischi per l’incolumità pubblica.

