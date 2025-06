Questura, il Siap: “Tre mesi per un passaporto, a Genova troppa importanza all’ordine pubblico”

Genova. “Oggi a Genova, per ottenere un passaporto senza urgenza, si devono attendere in media almeno tre mesi. L’ufficio passaporti di corso Saffi sta ancora lavorando sulle richieste presentate a metà marzo. I cittadini si trovano bloccati per settimane anche solo per viaggi programmati da tempo o per motivi sanitari, e tutto questo non per carenze tecnologiche, ma perché manca il personale necessario per gestire il flusso“.

A denunciarlo è il Siap, tra i maggiori sindacati tra i poliziotti della Questura di Genova e dei commissariati, che “ritiene ormai indispensabile un confronto aperto e risolutivo con l’amministrazione, perché la gestione delle risorse umane della polizia di Stato sul territorio genovese continua a rispondere a una logica sbilanciata, che penalizza gravemente tanto il personale quanto la cittadinanza”.

