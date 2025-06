Dopo il ponte ora a Rapallo c’è anche il sottopassaggio intelligente; in caso di allerta arancione o rossa il ponte non è disponibile e il sottopassaggio vietato in caso di allagamento. Si prevede insomma che lo scarico dell’acqua piovana possa non funzionare. Ad evitare incidenti, si vieta giustamente l’utilizzo della strada.

*******

» leggi tutto su www.levantenews.it