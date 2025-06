Rapallo: una giunta azzoppata; pratica asilo, rischio Corte dei Conti

E’ indubbio che l’amministrazione di Rapallo è entrata in crisi. Più difficile che si arrivi a dimissioni e commissariamento con voto tra un anno circa. Anche se sia il centro-destra (frammentato) sia il centro-sinistra (che compatto potrebbe vincere) avrebbero tempo per riorganizzarsi. Certo è che l’attuale maggioranza è ormai azzoppata e per sopravvivere ha bisogno di una scossa. Secondo voci di maggioranza un rimpasto in giunta con l’arrivo di un assessore forte che potrebbe essere Fabio Mustorgi; una supervisione affidata a un amministratore e avvocato di lunga navigazione come mentore Campodonico; maggiore autonomia ad assessori come Brasey, Mastrangelo, Lasinio e Tasso. Se ci fossero membri decisi a lasciare la maggioranza ci potrebbero essere esponenti dell’opposizione pronti a garantre il voto.

*****