Rapallo: venerdì 13 e sabato 14 convegno dei Giovani imprenditori all’Excelsior Palace

Rapallo nel prossimo fine settimana (venerdì 13 e sabato 14 giugno) ospita il convegno dei Giovani Imprenditori. l’appuntamento suscita quest’anno particolare interesse sia per il momento storico (e dei dazi) che stiamo vivendo, sia per la prevista partecipazione di due vicepremier nonché ministri: Matteo Salvini e Antonio Tajani; del ministro Adolfo Urso; della segretaria del Partito democratico Elly Schlein; di Carlo Calenda, segretario nazionale Azione e di Matteo Renzi, presidente Italia Viva. Modererà il giornalista David Parenzo.

Il convegno, che si svolge all’Excelsior Palace Hotel prevede tavole rotonde, speech e talk con protagonisti della politica, dell’industria e della società. Al centro del dibattito saranno le nuove generazioni e come dare valore ai giovani che credono nel nostro Paese e vogliono valorizzarne i punti di forza. Accanto al palco principale non mancano i workshop tematici dedicati ai Giovani Imprenditori e il programma per le startup Talentis dedicato alle giovani realtà innovative italiane, startup e scaleup.

Per Rapallo, blindatissima nelle due giornate, un’opportunità di promozione sui media nazionali.

