Referendum, alle 23 ha votato il 26 per cento degli spezzini

Alle 23 l’affluenza nella provincia spezzina per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza era pari al 26,29 per cento. I seggi riapriranno dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 9 giugno, poi sarà il momento dello scrutinio delle schede, che saranno valide solo al raggiungimento del quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto.

Nel capoluogo la percentuale di cittadini andati alle urne è stata del 26,77 per cento, mentre il comune in cui l’affluenza è stata maggiore è stato Riomaggiore, col 34,96.

Referendum 1

JOBS ACT

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione Referendum 2

PICCOLE IMPRESE

Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale Referendum 3

PRECARIATO

Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi Referendum 4

INFORTUNI

Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione Referendum 5

CITTADINANZA

Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana

