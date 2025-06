Referendum, il 20 per cento degli spezzini alle urne alle 19

Alle 19 l’affluenza nella provincia spezzina per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza era pari al 20,04 per cento. I seggi rimarranno aperti sino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 9 giugno.

Nel capoluogo la percentuale di cittadini andati alle urne è stata del 20,44 per cento, mentre il comune in cui l’affluenza è stata maggiore è stato Bonassola, col 30,36.

Referendum 1

JOBS ACT

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione Referendum 2

PICCOLE IMPRESE

Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale Referendum 3

PRECARIATO

Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi Referendum 4

INFORTUNI

Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione Referendum 5

CITTADINANZA

Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com