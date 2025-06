Tornano le auto in Via XX Settembre, Aulla sperimenta il senso unico

A partire da lunedì 9 giugno 2025, Via XX Settembre ad Aulla verrà riaperta al traffico veicolare in via sperimentale. La strada sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 (orari indicativi trattandosi di una fase di prova). È stato istituito un senso unico di marcia dall’ex passaggio a livello sulla SS63 in direzione Piazza della Vittoria. Per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli, è obbligatorio procedere a velocità ridotta, a passo d’uomo. I pochi posti auto realizzati sul lato sinistro della carreggiata saranno riservati esclusivamente a soste brevi di massimo 30 minuti.

Via Apua, Via Pisacane e Piazza Cavour rimangono completamente pedonali, con accesso consentito esclusivamente per operazioni di carico e scarico secondo le modalità già in vigore. L’apertura è di carattere sperimentale e sono stati installati tutti i segnali della segnaletica verticale necessari per evitare accessi non autorizzati in Via Riccardi, Via Apua e Piazza Cavour.

