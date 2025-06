Albenga. Tragedia questa mattina ad Albenga, dove una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno nei pressi di via Tiziano, poco prima delle 7.40.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con automedica e Croce Bianca, insieme ai carabinieri di Albenga e ai vigili del fuoco di Savona. Purtroppo per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le cause dell’incidente: al momento non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario.

» leggi tutto su www.ivg.it