Approvata la prima fase dei lavori di sistemazione di via Bertoloni a Sarzana

Il Comune di Sarzana ha approvato l’intervento di riparazione urgente di un tratto del canale combinato situato sotto via Bertoloni, in corrispondenza del civico 35. Il cedimento della condotta, emerso a seguito di un abbassamento del piano stradale, ha richiesto nel marzo scorso la chiusura al traffico e una videoispezione che ha confermato il crollo parziale della struttura. Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali per operare su un bene vincolato, si procederà con la prima fase dei lavori: smontaggio e catalogazione delle lastre in arenaria, per risalire alla causa esatta del dissesto.

L’intervento è stato affidato alla ditta ART-EDIL SNC di Lucca, specializzata in questo tipo di operazioni. Il costo dell’appalto ammonta a circa 4.100 euro. La perizia tecnica e il computo metrico sono stati redatti da un professionista incaricato, già coinvolto anche nella direzione lavori, e saranno utilizzati per guidare l’intervento.

