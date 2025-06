Camogli: nuovo allestimento della Sala Archeologica e tre giorni di iniziative

Dall’ufficio Comunicazione Comune di Camogli

Nel weekend riflettori puntati sulla nuova edizione delle Giornate Europee dell’Archeologia, l’iniziativa curata dal Fai – sei i Beni coinvolti – in collaborazione con il Comune di Camogli che ha dato il patrocinio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova, l’Ente Parco di Portofino, l’Università di Genova e il Cenobio dei Dogi. Obiettivo: far conoscere e valorizzare ciò che “le pietre raccontano”, a partire dall’esperienza del Fondo per l’Ambiente Italiano nei suoi Beni dal Nord al Sud del Paese.

» leggi tutto su www.levantenews.it