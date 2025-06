Camogli: piazza del teatro, arrivano i posteggi a pagamento con parcometro

Più che una novità, riguardo ai posteggi camogliesi, si può parlare di un un nuovo positivo e coraggioso approccio nella gestione degli spazi pubblici del centro cittadino. I posteggi di piazza del teatro (o piazzale Matteotti) non saranno più liberi: non si potrà più posteggiare senza limiti, anche per mesi (senza neppure rimuovere l’auto per la pulizia mensile che qui non avviene). Sarà istituita una zona blu a pagamento con parcometro, che faciliterà il ricambio auto e permetterà al Comune di incassare più soldini. Sarà esente dal pagamento la sola area sotto la siepe di pitosforo di via Rosselli bassa.

Ricordiamo che Camogli è l’unico Comune delle Riviere a lasciare libere ampie zone di parcheggio in centro. Ciò sarà ancora possibile, ad esempio, nelle vie Cuneo e Bettolo; sarebbe auspicabile diventassero zone disco, anche fino a tre o quattro ore, per dare modo di pranzare o fare shopping.

» leggi tutto su www.levantenews.it