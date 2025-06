Com’è bello allenare il Sassello, mister Musso: “Vincere? Puntiamo ai playoff e a riempire gli spalti”

Dal rischio della non iscrizione dell’estate scorsa all’aver sfiorato la disputa dei playoff. Come si cambia, verrebbe da dire, e l’entusiasmo intorno al Sassello è ora palpabile. I rumors parlano di una coppia stellare per la categoria formata da Rebagliati e Calcagno, ma anche di altri innesti pronti a rinforzare un’ossatura che si è riconfermata in toto. Nel senso che tutti hanno deciso rimanere, come spiega Fabio Musso, l’allenatore della rinascita sassellese.

Musso schiaccia il tasto rewind e racconta: “L’anno scorso abbiamo iniziato con una rosa ampia, ci sono stati alcuni addii e abbiamo terminato l’annata con una rosa di 18/19 con un gruppo solidissimo. Abbiamo puntato molto sui rapporti personali. C’è stato bisogno di far credere a loro che erano bravi. I ragazzi sono sbocciati con un girone di ritorno strepitoso. Una dirigenza compattissima che mi coinvolge nei ragionamenti. Non c’è pressione ma c’è l’ambizione di fare le cose bene”.

