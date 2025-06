Comitato per il sì: “Risultato referendum è punto di partenza per continuare ad affrontare i temi della libertà e della dignità del lavoro”

Riceviamo dal comitato provinciale per il sì ai referendum

Il comitato provinciale per il sì ai referendum ringrazia tutte le elettrici e gli elettori che si sono recati al voto e tutte le cittadine e i cittadini che si sono imprgnati nella campagna referendaria, una appassionante esperienza di confronto e di riconnessione con tante persone che da molti anni a questa parte si sono sentite sole e non rappresentate.

Il risultato ottenuto non è quello sperato, ma rappresenta un punto di partenza per continuare ad affrontare i temi della libertà e dignità del lavoro, facendo sì che restino al centro della discussione politica del Paese in modo permanente e non episodico.

