Giunta Salis, Cavo: “Un tributo al nostro buon lavoro”. E attacca Montanari: “Incoerente”

Genova. “Apprendo con curiosità che la sindaca Salis nominerà un ex assessore della giunta Bucci, Arianna Viscogliosi, e un ex super consulente alla Cultura, Giacomo Montanari, già coordinatore del Tavolo della Cultura dell’amministrazione Bucci. Evidentemente il nostro operato non era poi così disprezzabile”.

A intervenire ancora prima dell’ufficializzazione della squadra, commentando le ultime indiscrezioni, è Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati ed eletta in consiglio comunale con la lista Orgoglio Genova, forte del record di preferenze. L’ex assessora della giunta Toti ha convocato in serata un punto stampa a margine dell’incontro privato organizzato a Palazzo Imperiale per ringraziare i sostenitori della campagna elettorale, nello stesso giorno in cui il candidato sconfitto Pietro Piciocchi ha ufficializzato la sua permanenza in consiglio comunale.

» leggi tutto su www.genova24.it