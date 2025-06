Giunta Salis, l’orgoglio della sindaca: “La squadra con più donne nella storia d’Italia”

Genova. “Questa è la giunta con più donne della storia d’Italia tra le grandi città, e non è solo un fatto di numeri ed etichette, è la dimostrazione che quando si cercano le donne per competenze e non per riempire dei buchi, le donne si trovano, e se ne trovano tante” così Silvia Salis, sindaca di Genova, presentando la sua giunta. Nel salone di rappresentanza, “avevamo detto due settimane, e sono state due settimane, un messaggio di precisione ed efficienza”.

Oltre agli 11 assessorati, Salis terrà per sé le deleghe a Sport, Grandi Eventi e Relazioni Internazionali. Tiziana Beghin (M5s) sarà assessora a Commercio, Turismo, Marketing Territoriale, Pro Loco, Tradizioni, Progetti Europei; Rita Bruzzone (Pd) a Scuola, Diritto all’Istruzione, Formazione, Personale, Pari Opportunità e Politiche di Genere, Francesca Coppola (Avs) a Urbanistica, Verde Urbano, Smart City, Città dei 15 minuti, Massimo Ferrante (Pd) a Lavori Pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche infrastrutturali, Protezione Civile. E poi Cristina Lodi (Azione) a Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età, Disabilità, Giacomo Montanari (indipendente) sarà l’assessore alla Cultura, a Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città, Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali.

» leggi tutto su www.genova24.it