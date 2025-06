In occasione di “Benvenuto Vermentino” riaprirà anche il giardino di Palazzo Cornelio

In occasione di “Benvenuto Vermentino”, il 21 e 22 giugno a Castelnuovo Magra, sarà eccezionalmente riaperto al pubblico il giardino di Palazzo Ugolotti Cornelio, antica sede comunale e prestigiosa dimora storica, chiusa dal 2013 a causa di problemi strutturali legati alla staticità sismica. “Sarà un momento importante – ha dichiarato la sindaca Katia Cecchinelli durante la presentazione della rassegna – i lavori sono quasi terminati e per noi è motivo di grande soddisfazione. Puntiamo a una riapertura definitiva a partire dal prossimo anno”. L’amministrazione comunale sta infatti lavorando a un progetto di valorizzazione articolato, che prevede non solo il ritorno di funzioni istituzionali come uffici e sportelli ma anche la promozione del vino e della cultura ospitando mostre ed altre iniziative. In passato infatti proprio nel giardino del palazzo si erano esibiti artisti come Giovanni Allevi e Ludovico Einaudi.

