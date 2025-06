Mamma fuggita dall’ospedale con la figlia di due mesi: potrebbe essere in Francia

Genova. In Procura al momento non è arrivata nessuna comunicazione circa la donna tunisina di 24 anni fuggita mercoledì dall’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, né al momento è stato aperto alcun fascicolo. D’altronde, allo stato, non sembra configurabile alcun reato nei suoi confronti, anche se il timore resta soprattutto per la piccola il cui stato di salute avrebbe richiesto un ulteriore periodo di monitoraggio.

Rispetto alle poche informazioni trapelate sabato sera, quello che potrebbe essere accaduto è che la donna, con l’aiuto di qualcuno, sia tornata in Francia, dove viveva fino a due mesi fa.

» leggi tutto su www.genova24.it