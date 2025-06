“Nero come la luna”, dodici racconti per una Lunigiana in noir. Presentazione alla Liberi tutti

Sabato 14 giugno alle 18.30 alla libreria Liberi Tutti (Via Tommaseo 49, La Spezia) si terrà la presentazione di Nero come la luna, libro collettivo di dodici penne locali che segue Giallo come il Golfo. In questo nuovo volume la Lunigiana storica fa da scenario a 12 racconti – uno per ogni mese dell’anno – che narrano, nelle varie sfumature del noir, vie, paesi e città che profumano di antico. A firmarli Massimo Ansaldo, Roberto Bologna, Sonia Cocchi, Marco Della Croce, Raffaella Ferrari, Patrizia Fiaschi, Vanessa Isoppo, Beppe Mecconi, Corrado Pelagotti, Susanna Raule, Giorgio Tognoni e Daniela Tresconi.

I diritti d’autore maturati a seguito delle vendite del libro, per volontà degli autori stessi, saranno devoluti, come

accaduto per Giallo come il Golfo, al centro antiviolenza Irene della Spezia.

