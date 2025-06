Prima le firme di Gazzoli e Melissano, poi la fumata per D’Angelo

Una nuova giornata interlocutoria in via Melara, dove lo Spezia ancora deve sbrogliare il nodo allenatore. I contatti con Luca D’Angelo restano frequenti, in questi giorni la dirigenza e il tecnico hanno continuato a parlarsi, senza però affrontare direttamente il tema permanenza. La deadline per la decisione è fissata per mercoledì, prima bisognerà risolvere burocraticamente le situazioni dell’AD Andrea Gazzoli e del DS Stefano Melissano.

I due dirigenti devono ancora firmare il rinnovo di contratto, ad oggi in scadenza a fine giugno. Un contratto triennale per Gazzoli, biennale per Melissano, che domani dovrebbero porre la firma sul nuovo accordo. Solo una volta sistemate queste situazioni lo Spezia affronterà definitivamente la questione D’Angelo, con cui si è d’accordo da giorni per una deadline per la giornata di mercoledì. In sede continua a regnare tranquillità, con piani pronti in caso di risposta positiva o negativa da parte dell’allenatore, che ha chiarito come lo Spezia sia la sua priorità ma allo stesso tempo voglia alcune garanzie per la competitività della rosa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com