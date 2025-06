Italia. Si è concluso alle 15 il referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno 2025 e i dati definitivi confermano una partecipazione molto bassa.

Secondo i dati parziali (in aggiornamento, ndr), in Liguria ha votato il 33% circa degli aventi diritto, mentre in provincia di Savona l’affluenza si è fermata intorno al 31%, al terzo posto tra le provincie al voto della nostra regione, e comunque ben lontana dal quorum richiesto.

