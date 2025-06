Referendum, a Genova affluenza sopra il 40% ma il quorum resta lontano nel paese

Genova. Mentre sono in corso le ultime operazioni di scrutinio nelle sezioni elettorali di tutto il paese, il risultato sembra chiaro per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza: il quorum non è stato raggiunto, con una affluenza che sfiora il 30% degli aventi diritto. Un risultato, quindi, non sufficiente per fare passare i cinque quesiti abrogativi, oggetto una una intesa campagna informativa (e politica) in queste ultime settimane.

A livello cittadino, però, la risposta dei genovesi marca una differenza sostanziale: nel nostro comune, infatti, a votare sono andati oltre il 40% degli elettori (40,42% per l’esattezza) cosa che pone la nostra città in controtendenza rispetto al panorama nazionale, in una sorta di continuità con le recenti elezioni comunali, dove a recarsi alle urne fu il 52% dei genovesi, un dato in crescita rispetto alle precedenti consultazioni. A livello ligure, il dato è leggermente inferiore con l’affluenza che sfiora il 33%.

