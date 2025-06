Referendum, Ciangherotti (FI): “Flop clamoroso. Il prossimo voto? Per sciogliere la Cgil”

Albenga. “La CGIL, la Schlein e l’immancabile Conte hanno inscenato l’ennesima farsa ideologica: referendum inutile, pugni chiusi e Bella ciao a palla, come se fossimo a una sagra dell’URSS. Gli italiani li hanno liquidati con eleganza: con le mani ciao ciao, con i piedi ciao ciao. Doppio addio e arrivederci mai”. Così l’esponente di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Affluenza al 29%: non li ha seguiti nemmeno il custode della sede di partito. La sinistra è ridotta a un circolo nostalgico che si parla addosso. Slogan vecchi, idee zero, realtà ignorata – spiega -. Il vero scandalo? Quasi 400 milioni di euro gettati nel WC per questa messinscena. Con quei soldi avremmo potuto costruire scuole nuove, ospedali veri, infrastrutture utili. Invece ci hanno rifilato un referendum da salotto, buono solo per far cantare quattro reduci in cerca d’applausi”.

» leggi tutto su www.ivg.it