Referendum, Frijia: “Nonostante mobilitazione, a Spezia ‘campo largo’ perde più del 15 per cento dei consensi rispetto a elezioni regionali”

“Il tentativo maldestro e svilente di politicizzare il referendum è clamorosamente fallito. La stragrande maggioranza degli italiani – e degli spezzini – ha respinto nettamente i quesiti, smascherando l’operazione politica orchestrata dalla sinistra e da chi ha cercato di trasformare questo strumento di democrazia diretta in un regolamento di conti interno e in un attacco al governo Meloni”. Lo dichiara in una nota l’on. Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia e vice sindaco della Spezia. “I cittadini hanno compreso perfettamente la natura strumentale dell’iniziativa e hanno scelto di non prestarsi ad un gioco dove nessuno era interessato a vincere ma semplicemente a ottenere un’affluenza da poter rivendicare politicamente – prosegue Frijia -. Landini, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli hanno cercato di intervenire tramite via referendaria su materie complesse come il lavoro e la cittadinanza unicamente per trasformare questo referendum in una battaglia ideologica contro il governo Meloni e il centrodestra, svuotandolo del suo reale significato”.

“In realtà i risultati del governo Meloni in materia di lavoro sono sotto gli occhi di tutti – aggiunge la parlamentare spezzina di Fratelli d’Italia -. Il tasso di disoccupazione in Italia è oggi inferiore alla media dell’Eurozona, segno di una strategia occupazionale che sta dando frutti concreti. Inoltre, il numero di contratti stabili è in costante crescita, a testimonianza di un mercato del lavoro sempre più solido e orientato alla qualità. Il governo ha inoltre posto fine all’assistenzialismo che stava annichilendo il mondo del lavoro, restituendo centralità al merito, alla dignità e all’iniziativa individuale”.

