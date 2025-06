Referendum, Quiliano guida la classifica savonese dell’affluenza (sfiorato il 47%): Garlenda fanalino di coda (19%)

Provincia. È Quiliano il comune che più di tutti, nel savonese, ha creduto nel referendum dell’8 e 9 giugno. Qui ha votato il 46,97% degli aventi diritto. Un dato impressionante, soprattutto se confrontato con quello nazionale, fermo attorno al 30% (fonte Eligendo). Dall’altra parte, invece, troviamo Garlenda, dove si sono recati alle urne solo il 19,76% degli elettori. Poco sopra Bardineto (20,61%) e Testico (22,22%), tra i comuni dove il referendum ha suscitato meno interesse.

L’affluenza, in generale, è stata molto bassa, tanto che Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, ha parlato chiaramente di “obiettivo non raggiunto” e di “crisi democratica“. Un flop pesante anche per PD e M5S, due fra i partiti di opposizione che più hanno spinto i cinque quesiti, nessuno dei quali però ha raggiunto il quorum.

» leggi tutto su www.ivg.it