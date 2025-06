“Sarzana cambia volto con la passeggiata a mare di Marinella e le nuove opere”

“La realizzazione della nuova passeggiata a mare di Marinella rappresenta un risultato straordinario per tutta la nostra comunità. Un’opera, che la nostra frazione marina non aveva mai avuto, attesa da tanto tempo e prevista nel programma con cui ci siamo presentati agli elettori due anni fa”. E’ quanto scrivono in una nota i segretari dei partiti di maggioranza Massimo Cattoni (Fratelli d’Italia), Stefano Vinchesi (Forza Italia), Roberta Pompei (Lega) e Giacomo Battistini (Noi Moderati), che proseguono: “Un cantiere complesso, che, al pari di tutti gli altri, l’Amministrazione sta affrontando con la determinazione e la coerenza di una visione chiara del futuro di Sarzana.

Invitiamo le forze di opposizione a un approccio costruttivo, nell’interesse della città. Ogni cantiere comporta inevitabilmente dei disagi, che sono necessari quanto proporzionali al valore delle opere che portano: ricchezza, sicurezza, benessere e sviluppo per tutta la comunità.

Accusare la Giunta di ritardi dovuti al maltempo — come nel caso del nuovo ponte di via Falcinello — o a sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza – stabilite da chi ha le competenze tecniche per farlo e non certo dalla politica – è indice e conferma della rinuncia a qualsiasi cultura di governo e di una totale assenza di visione. Un nuovo ponte in via Falcinello, finalmente sicuro, metterà in sicurezza interi quartieri e il centro storico. Una nuova passerella collegherà via Luperi al centro, già in costruzione e ben visibile. Un altro ponte libererà via Paradiso da decenni di difficoltà viabilistiche. E poi: Marinella con interventi per 15 milioni di euro grazie al PINQUA e la novità della passeggiata già visibile e in fase di completamento, la nuova scuola, i lavori sulla via XXI Luglio, e molto altro ancora. Sarzana sta cambiando. Conosciamo le difficoltà, ma crediamo nel valore del lavoro, nella concretezza dei risultati e nella responsabilità verso i nostri concittadini. La nuova passeggiata a mare è il simbolo perfetto di questo cambiamento: un’opera attesa, necessaria, che ha richiesto sacrifici nelle settimane dei lavori e che segna già un passaggio storico. Uno dei tanti. E altri ancora arriveranno”.

L’articolo “Sarzana cambia volto con la passeggiata a mare di Marinella e le nuove opere” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com