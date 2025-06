Tennis, Garlenda ha ospitato la terza tappa del circuito nazionale Fisdir

Garlenda. Sono stati 51 gli atleti che nel weekend scorso si sono sfidati nelle undici categorie sui campi da tennis di Garlenda nella terza tappa del circuito nazionale di Fisdir, provenienti non solo dalla Liguria ma da tutto il nord Italia.

Il torneo è stato anche il momento per la conclusione del progetto Voléé, realizzato grazie alla collaborazione tra il Tennis Club Garlenda e la Cooperativa Jobel con il sostegno della Fondazione De Mari e del Comune di Garlenda, ha confermato non solo il valore dello sport, in questo caso il tennis e le attività di piscina, quale fattore di inclusione e sostegno nella progettazione riabilitativa per le persone con disabilità, ma soprattutto il valore che, per Anffas Albenga e Coop Jobel, hanno la rete sociale e territoriale nell’offrire attività che possano valorizzare sia il benessere e la salute delle persone più fragili sia di sostenere e sollevare le famiglie.

