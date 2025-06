Torna il Rally della Lanterna, Genova ancora protagonista: gli orari e i dettagli della gara

Genova. Anche quest’anno torna l’iconico Rally della Lanterna, giunto alla sua 41esima edizione: le due giornate di gara saranno venerdì 13 e sabato 14 giugno, e il capoluogo ligure sarà nuovamente protagonista.

Genova resterà infatti la sede di partenza e arrivo della gara, con le verifiche tecniche e sportive nella zona dello stadio, a Marassi, dove lo scorso anno era stato istituito il villaggio con conseguenti modifiche a sosta e circolazione. La prima classifica generale sarà stabilita con il riordino notturno in piazza della Vittoria, da dove ripartirà la gara sabato 14 giugno. L’arrivo finale è previsto per le 16.50 in piazza della Vittoria.

