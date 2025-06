Tragedia a Le Grazie: elettricista muore colpito da malore

Un elettricista sessantenne è morto oggi pomeriggio in un palazzo a Le Grazie. La tragedia si è consumata attorno alle 17 circa quando, nello stabile in Via Roma, un passante ha notato il lavoratore in difficoltà. Ha chiamato subito i soccorsi e sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza di Porto Venere e il 118 con Delta 1. E’ cominciata la rianimazione e medico, infermiere, militi hanno fatto il possibile. Purtroppo però l’uomo è spirato. Stando a quanto appreso per il 60enne, spezzino, si sarebbe rivelato fatale un malore improvviso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Porto Venere per tutti gli accertamenti del caso.

