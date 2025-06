A Busalla torna il Festival dello Spazio: nuovi cibi e geopolitica al centro

Genova. Dopo la Festa delle Rose a Busalla è tempo di Festival dello Spazio, manifestazione arrivata alla nona edizione che quest’anno andrà in scena a Villa Borzino da giovedì 3 a domenica 6 luglio.

Protagonisti, in un certo senso, saranno anche i fiori e in particolare quelli edibili che, al pari delle alghe commestibili, rientrano tra i potenziali cibi dei futuri astronauti: un’eredità della recente edizione di Euroflora dove l’astronauta Franco Malerba, nelle vesti di imprenditore delle serre spaziali, ha condiviso l’esperienza gustativa della begonia e del nasturzio con gli esperti biologi delle piante, attesi anche al Festival per un approfondimento sul tema.

