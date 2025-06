A Sarzana una fiaccolata per chiedere il cessate il fuoco a Gaza

“Stop al genocidio! Basta armi ad Israele!” è lo slogan che accompagnerà la fiaccolata per Gaza in programma venerdì 13 giugno dalle ore 21.00 in piazza Luni a Sarzana. La mobilitazione “contro il genocidio, la colonizzazione della Cisgiordania, le armi ad Israele e per il riconoscimento internazionale dello stato di Palestina” sarà caratterizzata dal ricordo di Ali Rashid, militante palestinese, intellettuale e uomo di pace e si concluderà con l’intervento di Alfio Nicotra, giornalista e membro di associazioni che partecipano alla carovana solidale per Gaza. La fiaccolata è promossa da Rete Pace Val di Magra con ANPI Arcola, ANPI Castelnuovo Magra, ANPI Fosdinovo, ANPI Luni, ANPI S. Stefano di Magra, ANPI Provinciale La Spezia, ANPI Sarzana, ANPPIA Sarzana, Archivi della Resistenza, ARCI Val di Magra, Associazione In Sarzana, Associazione Gaza Fuori Fuoco, Associazione Mediterraneo, Associazione Sarzana Protagonista, CGIL La Spezia, Circolo ACLI Padre Damarco, Circolo Sandro Pertini, L’égalité, Legambiente Val di Magra, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Comunista Italiano, Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle.

