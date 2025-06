Andrea Gazzoli AD dello Spezia fino al 2028: “Lavoriamo per rendere orgogliosi chi rappresentiamo”

Andrea Gazzoli rinnova il suo contratto in scadenza e firma un prolungamento fino a giugno 2028. Poco fa l’annuncio dello Spezia, che blinda il dirigente arrivato nell’estate del 2023 e artefice della grande crescita del club, passata anche per l’ottimo lavoro svolto nel completamento dei lavori dello stadio Picco. “Sono estremamente felice di poter continuare questo stimolante percorso insieme a Spezia Calcio e di poter proseguire nel lavoro iniziato due anni fa”, racconta Gazzoli, il cui ruolo nello Spezia diventa sempre più centrale. “La stabilità e la consistenza di un Club passano attraverso numerosi aspetti e poterne essere parte è per me motivo di grande orgoglio. Abbiamo affrontato ogni situazione con unità, determinazione e senso di responsabilità, sempre con l’obiettivo di far crescere giorno dopo giorno il nostro Club. Ringrazio l’Owner, Thomas Roberts, e il Presidente, Charlie Stillitano, per la fiducia accordatami, atto assolutamente non scontato, e sono sicuro che insieme potremo lavorare per consolidare questo Club e rendere sempre più orgogliosa la comunità che rappresentiamo”.

Soddisfazione anche nei vertici della società, che nelle scorse settimane avevano speso parole di grande stima per l’AD spezzino. “Quando Tom e io abbiamo deciso di perseguire questa opportunità, sapevamo che sarebbe stato necessario un amministratore delegato all’altezza degli elevati standard che abbiamo stabilito per Spezia. Fortunatamente, quella persona era già al suo posto”, il commento del presidente dello Spezia, Charlie Stillitano. “Siamo entusiasti di prolungare il mandato di Andrea Gazzoli come CEO e di continuare a costruire sulle solide fondamenta che ha gettato e che crediamo porteranno a un successo duraturo”.

