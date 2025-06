Aster, ripascimenti in corso sulle spiagge: si parte da Caprafico e Voltri

Genova. Il cambiamento climatico non è più un’ipotesi lontana, ma una realtà che sta ridefinendo le nostre stagioni e mettendo a dura prova le nostre infrastrutture, in particolare il prezioso e instabile litorale. Con l’arrivo dell’estate, le correnti di maggio, i venti come libeccio e scirocco, e l’alternarsi imprevedibile di freddo e ondate di calore, possono strappare intere porzioni di costa in un soffio. È qui che entra in gioco l’importanza di agire con tempestività.

Un’azione concreta e tempestiva per il litorale

Ogni anno, con l’avvicinarsi della stagione estiva, Aster interviene sulle spiagge libere comunali con operazioni mirate di ripascimento e riprofilatura. Termini tecnici che, nella pratica, significano ridare forma e “respiro” alla spiaggia prima dell’arrivo dei bagnanti.

» leggi tutto su www.genova24.it