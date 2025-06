Autorità portuale, in arrivo Paroli come commissario: quelli attuali rassegnano le dimissioni

Genova. Si prepara il cambio della guardia per l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Come annuncia in una nota Palazzo San Giorgio, i commissari straordinari Massimo Seno e Alberto Maria Benedetti hanno rimesso il mandato nella disponibilità del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo stesso ministero in una lettera li aveva invitati a rassegnare le dimissioni. A sostituirli, con un decreto in arrivo nei prossimi giorni, sarà Matteo Paroli, che in attesa di essere nominato presidente arriverà a Genova in veste di commissario, confermando le recenti indiscrezioni sulle mosse del Governo.

“I commissari, nell’auspicio di aver offerto alla comunità marittima e portuale il proprio servizio all’insegna dei principi di efficienza, trasparenza e legalità, ringraziano il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli organi e il personale dell’Autorità di sistema portuale, le istituzioni territoriali e locali, le organizzazioni sindacali nonché l’intero cluster marittimo portuale”, si legge nel comunicato.

