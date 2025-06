Autorità portuale: Montaresi rimette il mandato nelle mani di Salvini e torna segretario generale

L’ingegner Federica Montaresi, commissaria straordinaria dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, ha rimesso il suo mandato a disposizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito dell’iter di designazione e nomina dei nuovi vertici.

“Conosco profondamente l’Ente e tutti i progetti e le questioni che interessano il sistema portuale e durante gli otto mesi di gestione commissariale ho seguito personalmente tutti i dossier. Non abbiamo perso neppure un secondo – dichiara Federica Montaresi-.Abbiamo portato avanti con continuità tutti i progetti e i lavori nell’interesse del sistema portuale del Mar Ligure Orientale e dell’intero Paese.”

“Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con me in questi mesi passaggi importanti per lo sviluppo dei porti di La Spezia e Marina di Carrara”, prosegue Montaresi. “A cominciare da tutti i dipendenti dell’ente, i comandanti delle due Capitanerie di Porto, l’ammiraglio Piero Pellizzari, le amministrazioni comunali e regionali, le istituzioni e le associazioni di settore tutte e le organizzazioni sindacali, e gli operatori che, insieme all’Adsp, hanno deciso per la prima volta di costruire una sinergia virtuosa tra pubblico e privato anche in campo internazionale.”

“Un ringraziamento particolare vorrei rivolgerlo al ministro Salvini per la fiducia che mi ha accordato e, in particolare modo, un grazie al viceministro Rixi e a tutta la struttura del Mit per non aver mai fatto mancare il loro sostegno e la loro collaborazione.”

“Riprendo il ruolo di segretaria generale – conclude Montaresi – che ho sospeso lo scorso ottobre, con lo stesso entusiasmo per lavorare nell’interesse dei porti di Spezia e Marina di Carrara.”

