Bilanci ‘gonfiati’ nella ex Provincia di Genova: in 8 patteggiano, gli altri saranno processati

Genova. Otto funzionari imputati per falso in atto pubblico nell’indagine sui bilanci della ex Provincia di Genova e poi della Città metropolitana fatti passare in attivo quando non lo erano, hanno patteggiato questa mattina pene comprese tra un anno e quattro mesi e un anno. Per altri otto la giudice per l’udienza preliminare Silvia Carpanini ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo comincerà a ottobre davanti al giudice Filippo Pisaturo.

Secondo l’accusa, sostenuta dalla pm Sabrina Monteverde, i bilanci dal 2014 al 2018 sarebbero stati “gonfiati”, per un totale di 23 milioni. L’inchiesta era nata dopo un esposto presentato dall’allora sindaco Marco Bucci alla Corte dei conti che era poi stato sentito come testimone in Procura dopo che la magistratura contabile aveva rilevato possibili responsabilità penali.

