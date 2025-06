Borgio, novità nel sistema di raccolta differenziata: cambiano la suddivisione dei materiali e le modalità di esposizione

Borgio Verezzi. Novità in vista nel sistema di raccolta differenziata di Borgio Verezzi.

Ad annunciarli (e a spiegarne le ragioni) è il sindaco Renato Dacquino, che dichiara: “Tutti conosciamo l’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti ma come sempre trasformare la conoscenza in azioni concrete richiede tempo, molta attenzione e risorse dedicate. Perché questo adeguamento operativo che vede ‘in campo’ molti operatori della SAT, uffici e amministratori comunali? Semplice: perché tutti vogliamo un ambiente più pulito e perché, purtroppo, in questi anni è peggiorata la percentuale di raccolta differenziata”.

