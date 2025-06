Da Angelo ad Angelo: un secolo di Palio del Golfo tra le mani dei Majoli

Da Angelo ad Angelo. La storia del Palio e quella della famiglia Majoli si intrecciano tra un secolo e si srotolano davanti ai nostri occhi nell’ordinatissimo ufficio in cui veniamo accolti con un calore ben poco ligure.

Angelo Majoli, 85 primavere portate splendidamente, sfila dall’armadio in perfetto stile marinaresco uno, due, tre raccoglitori alti come un taccata di legno, pieni zeppi di fotografie e testimonianze di più di cento anni che trasudano passione per il mare, il lavoro e poi per il Palio. Sì, perché il Palio è passione – come recita uno degli slogan più amati – ma bisogna sempre ricordarsi che affonda le radici in un’altra epoca, quando la fatica ai remi si faceva per arrivare a fine mese con un po’ di serenità in più e un po’ di fame in meno.

