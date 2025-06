Frumento: “Tornare in panchina un grande piacere. Scelto il Dego perché mi ci riconosco”

Dego. “Mi sono sempre trovato bene in Val Bormida, l’amicizia con Massimo Mignone e la grande impressione che mi ha fatto il coinvolgimento del paese nelle vicende della squadra”. Questi alcuni dei motivi principali che hanno convinto mister Ermanno Frumento a scegliere Dego come la prossima tappa di una lunga carriera. Uomo esperto delle panchine regionali, il tecnico savonese torna in pista con tanta motivazione.

A colpirlo, come aveva anticipato, la partecipazione della gente di Dego: “È un piccolo paese ma tutta la cittadinanza è coinvolta, specialmente nel rimettere in condizione il campo per l’ennesima volta. Su quest’ultimo faccio un appello all’amministratore comunale perché la squadra è il paese, il paese è la squadra”.

