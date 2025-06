Gaza, Giordano (M5S): “Mozione per impegnare Regione a interrompere rapporti con Israele fino a cessazione violazioni dei diritti umani”

Liguria. “Il governo italiano e le destre regionali, comprese purtroppo quella ligure come abbiamo potuto vedere allo scorso consiglio regionale, anziché schierarsi contro il massacro di civili a Gaza, si irrita quando si usa la parola ‘genocidio’ e si lancia in futili distinguo. Ormai lo sanno tutti che quanto sta accadendo invece è proprio questo: un massacro sistematico perpetrato con le bombe e affamando la popolazione inerme impedendo l’ingresso degli aiuti umanitari. Il governo israeliano e chi è complice politicamente si sta macchiando di gravi violazioni dei diritti umani, come ampiamente documentato da tutte le principali organizzazioni. È ora di dire basta! Si sospendano al più presto i rapporti istituzionali con Israele. Anche la Regione Liguria ha la responsabilità morale di adottare una posizione chiara in difesa dei diritti umani e della pace internazionale”. Lo dichiara il capogruppo del M5S Liguria Stefano Giordano, primo firmatario della mozione depositata oggi per impegnare il presidente e la giunta regionale a sospendere i rapporti istituzionali, commerciali e militari con il governo d’Israele fino alla cessazione delle gravi violazioni dei diritti umani nei territori occupati.

Secondo Giordano “si può fare: anche altre regioni italiane, tra cui la Sardegna e l’Emilia-Romagna, hanno coraggiosamente intrapreso questo percorso”.

