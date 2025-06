Giunta Salis, Linea Condivisa: “Non faremo sconti a nessuno”. Per Bruzzone ancora in ballo la presidenza del Consiglio

Genova. “Sgombriamo il campo subito dagli equivoci, non faremo guerriglia, faremo la nostra parte come abbiamo fatto in questi anni di opposizione e in questi mesi di campagna elettorale durante i quali abbiamo dato il nostro contributo fondamentale per sconfiggere la destra in questa città. Ma saremo fermi sui punti e sui temi che da sempre portiamo avanti, con coerenza”.

Questa è la sintesi che Gianni Pastorino, fondatore di Linea Condivisa e consigliere regionale, porta al termine di queste ore politicamente convulse, ore che hanno visto l’esordio della giunta della neo sindaca Silvia Salis, costruita però con l’esclusione di una formazione politica che, presente nella lista civica della candidata, ha dato un contributo fondamentale alla vittoria del centrosinistra.

