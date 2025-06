Il nuovo Consiglio comunale convocato il 18 giugno: elezione del presidente e giuramento della sindaca Salis

Genova. Il nuovo Consiglio comunale di Genova si riunirà per la sua prima seduta mercoledì 18 giugno, a partire dalle ore 15. La Sala Rossa vedrà quindi avvicendarsi la nuova legislatura genovese con novità e conferme. La prima seduta sarà però ovviamente legata alle procedure di insediamento.

Al primo punto saranno prese in esame condizioni degli eletti ai sensi dell’articolo 41 del Testo Unico degli Enti Locali: si tratta di una procedure per verificare la regolarità delle posizioni dei consiglieri e provvedere a eventuali surroghe. Successivamente, si procederà con l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale – la figura chiave che avrà il compito di guidare i lavori dell’assemblea cittadina per i prossimi anni – che svelerà, almeno sulla carta, gli ultimi dettagli sugli equilibri presi all’interno della coalizione, equilibri che nelle scorse settimane, per la costruzione della giunta, sono stati messi a dura prova. A seguire, verranno eletti anche i due vicepresidenti che affiancheranno il presidente nelle sue funzioni.

» leggi tutto su www.genova24.it