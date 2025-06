Il tour mondiale del Vespucci diventa una docufiction in onda prossimamente sulla Rai

Genova. Il viaggio intorno al mondo dell’Amerigo Vespucci, oggi a Genova per la tappa finale del tour, diventa una docufiction in quattro puntate prodotta da Palomar e Rai Fiction, in onda prossimamente sulla Rai.

I protagonisti di Vespucci, il viaggio più lungo sono i membri dell’equipaggio, a partire dal comandante (il capitano di vascello Giuseppe Lai), i nocchieri, gli ufficiali, gli allievi e le allieve dell’Accademia navale di Livorno e, insieme a loro, anche i testimonial del Villaggio Italia. Protagonisti che, nel corso di quattro puntate, raccontano l’impresa e condividono le proprie emozioni durante l’avventura che rimarrà per sempre nella loro memoria e in quella degli italiani: il Tour Mondiale Vespucci – del quale Rai è media partner – che ha portato “la nave più bella del mondo” e tutte le eccellenze del nostro Paese con il Villaggio Italia, in cinque continenti, trenta Paesi, trentacinque porti per venti lunghi mesi.

