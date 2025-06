In alto i calici per i diciott’anni di “Liguria da Bere”: l’ultimo fine settimana giugno in Corso Cavour e Piazza Beverini

Con l’arrivo dell’estate alla Spezia si segnano gli appuntamenti “fissi” nel calendario cittadino. Tra questi spicca “Liguria da Bere”, che quest’anno diventa maggiorenne, celebrando la sua 18esima edizione. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e la sua azienda speciale, con il patrocinio di Regione Liguria e Comune della Spezia, si terrà dal 27 al 29 giugno 2025 lungo Corso Cavour e in Piazza Beverini.

Questo appuntamento consolidato rappresenta un’occasione per esplorare le produzioni enogastronomiche della Liguria in un’atmosfera informale e dedicata alla scoperta. “Liguria da Bere” offrirà, come di consueto, spazi espositivi dove produttori locali presenteranno i loro vini e prodotti tipici, affiancati da momenti di degustazione e incontri educativi. L’edizione del 2024 sono staccati 15mila ticket di degustazione. Per poter assaporare i numerosi frutti delle cantine e le diverse specialità presenti, sarà necessario acquistare gli appositi carnet di degustazione. Il costo di una singola degustazione sarà di 3 euro. Per chi desidera un’esperienza più completa, sarà disponibile il bicchiere da degustazione con la sacca al costo di 5 euro, oppure un pacchetto che include il bicchiere da degustazione, la sacca e tre degustazioni al prezzo complessivo di 10 euro.

