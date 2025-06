Lavagna: finite le scuole, aumentano le presenze; 118 sotto pressione, decine di interventi

Finite le scuole, in Riviera i turisti arrivano in numero sempre più consistente: mare, scampagnate, maggiori trasferimenti in auto, moto o bici. Inevitabilmente aumentano gli incidenti stradali, domestici, semplici cadute. E si moltiplica il lavori del 118 Lavagna e della macchina dei soccorsi. Fino alle 19.00 una venina i casi traumatici, fortunatamente con conseguenze non gravi, anche grazie alla professionalità del personale del 118. Naturalmente a parte gli incidenti ci sobno le persone colpite da disturbi sanitari che richiedono interventi urgenti. In particolare ad influire sugli interventi, una decina solo per crisi cardiologiche.

