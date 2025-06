Lavagna: gruppo elettrogeno a fuoco in A-12; alimentava l’illuminazione

Questa notte attorno alle 3 circa, automobilisti che percorrevano l’autostrada in direzione nord, segnalavano fumo uscire da un’apparecchiatura all’imboccatura della galleria di Santa Giulia. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari che in breve hanno spento il principio di incendio. Si trattava di un “gruppo elettrogeno” che alimenta l’illuminazione della galleria rimasta al buio. Non si sono verificate conseguenze. Oggi i tecnici di Autostrade dovranno riparare o sostituire l’apparecchiatura.

