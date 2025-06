Natale: “Sette ambulanze in fila al Pronto soccorso sotto il sole, una situazione insostenibile”

“Sette ambulanze in fila per scaricare i pazienti presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, alcune in attesa per oltre mezz’ora sotto il sole: all’esterno 30 gradi, all’interno pazienti e volontari a contare i minuti prima di poter essere presi in carico. Una situazione insostenibile che necessita di un intervento urgente della giunta Bucci e di una qualche presa di posizione da parte del sempre sfuggente sindaco Peracchini”. Lo dichiara in una nota Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico. “Non si può continuare a contare solo sull’encomiabile spirito di servizio del personale sanitario e dei volontari, la sanità spezzina si regge solo sulla fatica e il senso del dovere di chi vi lavora, che sopperisce come può a mancanze strutturali, investimenti carenti e personale

all’osso. Basta voltarsi dall’altra parte, Bucci e Peracchini facciano qualcosa”, conclude Natale.

